Coronavirus: Lega, servono mascherine non braccialetti a detenuti**

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - La Lega, dopo aver bocciato il dl sulle misure anti-Covid19, si mette di traverso anche alla norma che velocizza le pratiche per la concessione dei braccialetti elettronici per la detenzione domiciliare dei detenuti, attesa domani in Cdm. "Lega contraria a far uscire anticipatamente anche un solo detenuto dalle galere. Il Paese ha bisogno di mascherine non di braccialetti per far uscire i detenuti dalle galere - dice all'Adnkronos il leghista Nicola Molteni - Ci sono gli agenti della Polizia Penitenziaria senza mascherine, guanti e protezioni individuali", l'affondo di Molteni.