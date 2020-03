Coronavirus: Tajani, 'bene Bertolaso, contro virus bisogna essere rapidi'

Roa, 15 mar. (Adnkronos) - "La burocrazia è un vero guaio. In questo momento non si può perdere tempo, bisogna assolutamente cancellare tutte le pastoie burocratiche che impediscono la realizzazione di un ospedale che potrà essere utilizzato in futuro, io mi auguro prima possibile, anche dalle regioni del Centro-Sud nel caso in cui l’epidemia dovesse portare un numero altissimo di malati nelle regioni sotto il Po". Lo ha detto il vicepresidente di Fi, Antonio Tajani, al Tg4: "Bertolaso è una professionista capace, che ha dimostrato di saper fare. Il virus non aspetta né timbri né autorizzazioni, bisogna essere rapidi, la nostra reazione deve essere veloce. Dobbiamo tutelare al meglio la salute dei cittadini, perché sono in gioco molte vite umane".