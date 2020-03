Coronavirus: Fontana, 'Bertolaso? Uso parole capo Stato, in momenti difficoltà tutte risorse' (2)

(Adnkronos) - Questo grande ospedale in Fiera che Guido Bertolaso aiuterà a realizzare, sottolinea Fontana, "potrà risolvere molti problemi della Lombardia e sarà, io credo, molto utile anche al resto del Paese quando, mi auguro non succeda, dovesse accadere che il virus raggiunga anche altre regioni" in modo più forte.