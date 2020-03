Coronavirus: De Poli, 'si ascolti Galli, modello Veneto contro letalità'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "La politica più che mai in questo momento deve affidarsi al mondo scientifico. Il mio invito, in questo caso, è ascoltare l'autorevole parere del professor Galli che ha elogiato in maniera chiara il modello Veneto: fare i tamponi anche gli asintomatici per contenere il contagio, identificando coloro che sono positivi e andrebbero messi in quarantena, senza aspettare che arrivino i sintomi". Lo afferma il senatore Udc, Antonio De Poli, commentando l'intervista dell'infettivologo Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano.

"Mi auguro che su questo aspetto le autorità competenti facciano una riflessione. L'obiettivo deve essere non solo limitare il contagio, allungando la 'curva', ma soprattutto abbassare la letalità, come è accaduto in Corea del Sud".