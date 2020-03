Coronavirus: Fontana, 'per ospedale Fiera servono ventilatori, medici trovati'

Milano, 15 mar. (Adnkronos) - Per l'ospedale da campo in Fiera di Milano "abbiamo bisogno di ventilatori polmonari, avremmo bisogno anche dei medici ma con l'appello che abbiamo fatto a livello internazionale ne stiamo recuperando anche da Paesi stranieri. Tanti si sono messi a disposizione e sono pronti a operare". Lo dice il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ospite di Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più'. "Grazie al Governo che ha fatto una deroga non dovranno più sottoporsi all'esame di riabilitazione per chi si è laureato all'estero". Sono difficili da recuperare nel mondo perché "all'estero oggi uno se li tiene per sé, non è una grande dimostrazione di altruismo".