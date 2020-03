Coronavirus: Miccichè, 'chi arriva dal nord si metta in quarantena'

Palermo, 14 mar. (Adnkronos) - "Quanti sono arrivati in Sicilia dal Nord, si mettano in quarantena volontaria". E' l'appello lanciato dal presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè dinanzi alle notizie di misure straordinarie messe in campo a Messina per verificare lo stato di salute dei corregionali arrivati dal nord Italia.

"Comprendo l’ansia dei genitori e lo smarrimento dei figli di fronte all’inaspettata epidemia provocata dal Coronavirus. Adesso, però, è il momento della responsabilità - aggiunge - Ognuno faccia la propria parte, rispettando le regole imposte dai decreti del governo nazionale e dalle ordinanze del presidente della Regione".