Coronavirus: Sala, 'fondo mutuo soccorso ha già raccolto 800mila euro'

Milano, 14 mar. (Adnkronos) - Il fondo di mutuo soccorso per il Coronavirus lanciato dal Comune di Milano ha già raccolto in una sola giornata 800mila euro. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un videomessaggio.

"Non aspettatevi una progressione giornaliera così, ma vi dico che fino a mezzanotte ieri ho ricevuto telefonate da amici e conoscenti che volevano donare. Per il resto state in casa, ma ce la faremo".