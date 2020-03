Coronavirus: Orlando, 'possibili altri provvedimenti, nessuno tagliato fuori'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Dobbiamo ricordare che ci troviamo di fronte a un'emergenza imprevedibile. Da questo punto di vista è importante sapere che non è mai l'ultimo provvedimento, perché via via che emergono problematiche diverse, effetti collaterali che in alcuni casi non possono essere previsti". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Radio Rai Uno.

"Quindi è molto importante che si consideri ogni provvedimento sempre integrabile, sempre implementabile. Nessuno si deve sentire tagliato fuori perché se non c'è la sua posizione in quel provvedimento, in quello successivo sarà affrontata".