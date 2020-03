Coronavirus: bozza dl, voucher a rimborso biglietti cinema teatro musei

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Rimborso di titoli di viaggio, pacchetti turistici, contratti di soggiorno. Ma anche di biglietti per spettacoli, musei, cinema, teatro e altri luoghi della cultura non utilizzati per via dell'emergenza Covid-19. E' una delle misure contenute nel decreto con le misure per fronteggiare l'emergenza Coronavirus allo studio del governo e ancora in via definizione.