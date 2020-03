Coronavirus: bozza dl, 85 mln per didattica online, pc per studenti meno abbienti

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Risorse per 85 milioni per la didattica online e la possibilità di dotare di pc, in comodato d'uso, gli studenti meno abbienti. E' quanto prevede la bozza del dl contenente misure economiche per contrastare l'emergenza Covid-19.

Le risorse sono finalizzate a "consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione - si legge nella bozza, che tuttavia potrebbe ancora subire modifiche sostanziali - mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme" didattiche "nonché per la necessaria connettività di rete".