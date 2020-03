Coronavirus: bozza dl, slittano di 90 giorni termini revisioni auto e moto

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Slittano di 90 giorni i termini per la revisione di auto e moto. E' quanto previsto in una bozza del decreto per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

"I termini per la revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi stabilita dall’articolo 80, commi 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni sono prorogati di novanta giorni decorrenti dalla scadenza ordinaria stabilita dalle vigenti disposizioni", si legge nella bozza.

Nella relazione illustrativa che accompagna la misura si osserva che "le rigide misure di contenimento della diffusione del Coronavirus, e in particolare quelle che incidono sulla mobilità, assistite da sanzioni, non consentono di rispettare le scadenze stabilite dalla legge per la revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi. E’ necessario pertanto prorogare il termine ordinario di revisione periodica".