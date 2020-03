Coronavirus: bozza dl, stop versamenti e contributi per societa' sportive

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Sospesi fino al 31 maggio gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio italiano. Lo prevede la bozza del decreto legge per fronteggiare l'emergenza Coronavirus atteso in un Cdm che dovrebbe tenersi tra sabato e domenica. Nella bozza vengono sospesi anche i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte. Per queste associazioni e società viene inoltre istituito un 'Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per l’impiantistica sportiva' con una dotazione di poco più di 26milioni di euro per lo storno della quota interessi sui mutui in essere per 12 mesi, a decorrere dal 1 marzo 2020.