Coronavirus: Gelmini, 'mascherine e guanti per tutti'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Adesso Giuseppe Conte scopre che servono mascherine gratis per i lavoratori. Ma servono anche per le mamme, per gli anziani, per i più fragili. Mascherine e guanti in lattice distribuiti gratuitamente a tutti. Non lasciamo indietro nessuno". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.