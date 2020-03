Coronavirus: Renzi, 'Parlamento non deve chiudere mai'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "In molti mi hanno scritto, vedendomi al Senato: 'Ma chiudete il Parlamento e andate di corsa a casa!'”. No, amici, no. Attenzione. Guai a esagerare. Si passa dall’apericena permanente al chiudere il Parlamento: è un errore, manteniamo lucidità". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Il Parlamento è la casa della democrazia, non deve chiudere mai, nemmeno durante la guerra. Anzi. Abbiamo adottato atti fortissimi dal punto di vista costituzionale come per esempio dare poteri di PS ai militari o permettere Dpcm che sospendono libertà costituzionali. Sono scelte molto forti, giustificate dall’emergenza".

"Ma, proprio per questo, il Parlamento va tenuto aperto a garanzia della democrazia e del corretto svolgimento della Costituzione. Abbiamo smesso di fare polemiche, giusto. Ma non possiamo smettere di fare politica e di seguire la Costituzione. Può sembrare una questione di lana caprina, ma è una questione di civiltà politica e giuridica", conclude il leader di Iv.