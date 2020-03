Coronavirus: iniziata videoconferenza Conte con industriali e sindacati

Suona 'Bella ciao' sul balcone, il flash mob contro la paura del coronavirus

(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2020 Suona 'Bella ciao' sul balcone, il flash mob contro la paura del coronavirus In tutto il Paese alle 18.00 è partito un flash-mob per non sentirsi soli: gli italiani sono usciti fuori nei loro balconi e hanno suonato e cantato. In molti hanno intonato l’inno d’Italia. L'appello era stato lanciato lanciato dal gruppo romano dei FanfaRoma / fonte Facebook Fonte: ...