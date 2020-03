Coronavirus: si lavora a dl, sarà di almeno 15 mld**

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Il governo lavora alacremente al decreto con le misure economiche per contrastare l'emergenza Covid-19. Il pacchetto di norme era atteso in Consiglio dei ministri già domani, ma non è escluso che la riunione -che non è stata mai ufficialmente convocata- subisca un rinvio: "appena il dl sarà pronto, lo porteremo in Cdm. Per ora si lavora a pancia bassa", dice una fonte di governo coinvolta nella stesura del provvedimento. L'unica certezza, al momento, è che l'asticella dei 12 miliardi che si stimava in questi giorni sarà spostata più avanti.

Sicuramente le risorse stanziate "saranno di almeno 15 miliardi", spiega all'Adnkronos la stessa fonte. "Stiamo provando a inserirci quanto più possibile, anche per dare un segnale al Paese - dice un altro ministro di prima linea - non so se riusciremo a chiuderlo per domani. Se avremo bisogno di un altro giorno ce lo prenderemo. Quel che conta è fare le cose per bene".