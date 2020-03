Coronavirus: Di Maio, 'con pandemia cambierà tutto in Europa'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Quello che è avvento ieri con l'Oms che ha dichiarato la pandemia cambierà un po' tutto in Europa". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Mattino Cinque. "C'e' bisogno di una serie di provvedimenti europei, come sospendere la disciplina sugli aiuti di Stato alle imprese, servono una serie di azioni per rendere sostenibile il debito pubblico dei Paesi europei". Magari comprando parte del debito pubblico italiano? "Vediamo cosa farà. Noi non tiriamo per la giacca nessuno".