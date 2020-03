Coronavirus: Musumeci, 'finora sanità Sicilia ha funzionato ma siamo pronti al peggio'

Palermo, 8 mar. (Adnkronos) - "Si tratta di una calamità a cui nessuno in Italia era preparato, in Sicilia finora l'apparato della sanità ha funzionato, ma siamo pronti al peggio". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci parlando con il Tg de La7. "Stiamo già approntando altri posti letti in rianimazione - dice - in terapia intensiva, ne disponiamo di 411 ma stiamo lavorando per averne un altro centinaio. Abbiamo già individuato i luoghi dove poterli approntare e lo faremo in questi giorni. Ma non sappiamo perché nel passato si è voluto porre un freno alla possibilità di ampliare le strutture di terapia intensiva. Insomma le ristrettezze del passato le conosciamo tutti e ora abbiamo il dovere di correre ai ripari, ma io sono fiducioso". "Non sono scoraggiato - conclude - speriamo che il fenomeno rimanga contenuto, in Sicilia non c'è stato nessun caso di mortalità, continuo a essere ottimista ma dipende da tutti noi".