Coronavirus: sindaco Pesaro, 'impossibile decreto in una notte, serve chiarezza'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “Non è possibile fare un decreto in una notte, non sapere cosa succede oggi per milioni di italiani. E’ stata introdotta una nuova zona di ulteriore contenimento con regole non chiare. Ad esempio le persone che sono fuori possono rientrare? Io credo di sì. Ci si può muovere per motivi di lavoro: significa che tutte le aziende sono aperte? Significa che si può andare a lavorare? Penso di sì, ma anche questo non è chiaro. Le merci possono viaggiare? Non è chiaro”. Lo dice il sindaco di Pesaro Matteo Ricci (Pd), ai microfoni di Radio1 Rai nel corso dello Speciale sul coronavirus.

“Inoltre -aggiunge- sia Pesaro-Urbino che Rimini non sono vicine alle zone del focolaio. Quindi siamo rimasti molto sorpresi, anche perché non abbiamo un numero di casi esplosivo. Siamo da ieri sera inondati di telefonate preoccupate. Ma noi siamo preoccupati soprattutto per l’economia, considerato che una parte del Paese è ferma. Spero che la mattinata di oggi faccia chiarezza”.