8 marzo: Casellati, 'dedicato a donne che hanno costruito e costruiscono Italia'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Voglio dedicare la ricorrenza dell’8 marzo a tutte le donne italiane che con le loro storie, la loro azione, il loro esempio in famiglia, nel lavoro e nelle istituzioni, hanno costruito l’Italia e ancora oggi danno un contributo fondamentale allo sviluppo della società e della Nazione”. Lo afferma il presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione della Giornata internazionale della donna.

“Anche in questa fase di emergenza -ricorda la seconda carica dello Stato- l’apporto delle nostre ricercatrici è stato decisivo per isolare il Coronavirus. Nel nostro Paese grandi passi in avanti sono stati fatti nell’affermazione della condizione femminile, ma molto resta ancora da fare, non solo sotto il profilo culturale ed educativo ma anche sul piano normativo per conciliare lavoro e famiglia. Mi auguro -conclude Casellati- che l’8 marzo non si celebri più, perché questo significherebbe che davvero la parità è stata raggiunta”.