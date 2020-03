Coronavirus: Salvini, 'serve bazooka finanziario non sasso nello stagno'

Epidemia

Coronavirus, il premier Conte parla nella notte: "Stretta su Lombardia e 14 province". Cosa prevede il decreto

di Giuseppe Silvestri Conferenza stampa nella notte (8 marzo) per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il premier interviene per fare chiarezza su quello che è accaduto nelle ore precedenti. La bozza del decreto che il governo stava preparando e che prevede nuove norme per i territori maggiormente colpiti dal Coronavirus Covid 19 e per il resto del Paese, pur essendo ancora in fase di ...