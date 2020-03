Coronavirus: Palermo, arancine e cannoli gratis per turisti bergamaschi in quarantena in hotel

Palermo, 7 mar. (Adnkronos) - Cannoli siciliani e arancine gratis per la comitiva di bergamaschi in quarantena all'hotel Mercure di Palermo. Gara di solidarietà dell’associazione Guide Turistiche Abilitate di Palermo e dal Bar Marocco di corso Vittorio Emanuele nei confronti dei turisti bergamaschi da giorni in quarantena in albergo. Un centinaio arancine e di cannoli siciliani pronti alla spedizione, offerti da Gta e dal Bar Marocco, verranno recapitati questa mattina, alle ore 11 alla reception dell’hotel Mercure, dove un gruppo di turisti bergamaschi e la loro capogruppo sono in 'quarantena' nell'albergo dal 25 febbraio scorso, dopo che alcuni di loro sono risultati positivi al Coronavirus.

"Tutto nasce da una richiesta di aiuto su FB. Sulla piattaforma social, infatti, non ci sono solo saluti carichi di affetto e di speranza lanciati nei gruppi, ma anche un SOS di una guida bergamasca, negativa al Covid 19, ma in quarantena per “ causa di servizio” al Mercure, insieme al suo gruppo", spiegano.

“Per le colleghe e i colleghi di Palermo, Sono chiara, guida di Bergamo . Sono una delle 27 persone in quarantena nella vostra città, Ho atteso a lungo prima di chiedere il vostro aiuto, ma adesso oso….”, diceva la guida.