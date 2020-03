Coronavirus: da Cdm ok ad acquisto 5mila impianti di ventilazione assistita**

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - Cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori saranno acquistati dalla Protezione civile per fronteggiare l'emergenza Covid-19. E' quanto previsto da una misura approvata stasera in Cdm, nel pacchetto per potenziare il Ssn poi confluito in un unico decreto con la stretta sugli uffici giudiziari.