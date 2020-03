Vino: per Masi Agricola ricavi stabili a 65 mln, utile in calo a 4,3 mln

Milano, 6 mar. (Adnkronos) - Ricavi netti di 64,9 milioni di euro per Masi Agricola nel 2019, in linea con lo scorso anno. La redditività migliora nel quarto trimestre e l'ebitda si attesa a 11,2 milioni di euro. L'utile netto è di 4,3 mln, in calo dai 7,2 mln dello scorso esercizio: il dividendo proposto sarà di 7 centesimi ad azione, in linea con l'anno scorso.

"Il 2019 è stato un esercizio complesso, a cominciare dalla vendemmia meno positiva, in termini sia quantitativi che economici. Questo, insieme alla non crescita dei ricavi e ad altri fattori, ha impattato sulla redditività, che comunque rimane ancora buona per il settore e che nell’ultimo trimestre ha recuperato rispetto ai primi nove mesi", spiega Sandro Boscaini, presidente di Masi Agricola.

Preoccupa il Coronavirus: "Il nostro progetto di sviluppo continua, nonostante l’incerto scenario nazionale e internazionale, al quale purtroppo si aggiunge l’incognita dell’epidemia che dalla Cina si sta recentemente propagando nei Paesi occidentali e di cui è ignoto l’impatto economico".