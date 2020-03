Coronavirus: M5S, 'bene apprezzamento Oms'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - “Il presidente dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha ringraziato il Presidente Mattarella per il suo discorso agli italiani e ha apprezzato le misure che questo governo sta mettendo in atto contro il Coronavirus". Lo affermano i senatori M5S componenti della commissione Sanità del Senato.

"La strada intrapresa dal nostro governo -aggiungono- è quella giusta. L’esecutivo ha fatto scelte importanti prendendo decisioni impegnative e stanziando ingenti risorse. Dobbiamo andare avanti con questa azione puntuale fino a che questa emergenza non sarà finita. Ringraziamo tutti gli operatori sanitari per il lavoro instancabile che stanno portando avanti e tutti coloro che oggi soffrono disagi a causa del Coronavirus. Lo Stato c’è e non lascerà solo nessuno”.