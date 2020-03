Coronavirus: primo caso nell'agrigentino, è un medico donna dell'ospedale di Sciacca (2)

(Adnkronos) - Come apprende l'Adnkronos, sono in corso gli accertamenti di natura epidemiologica sul caso di sospetta positività al Coronavirus emerso a Sciacca. Si tratta di un dirigente medico che, come in altri casi finora rilevati in Sicilia, avrebbe avuto contatti con le zone di focolaio d’origine. Come nelle altre vicende analoghe, l’Asp di Agrigento "sta assumendo iniziative per circoscrivere il reparto di lavoro del professionista, effettuando il tampone sul personale sanitario e valutando tutte le successive azioni in relazione agli eventuali risultati". Si applicano, come per tutti casi analoghi, le linee guida diffuse dal ministero della Salute.