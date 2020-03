Coronavirus: Bernini, 'da centrodestra sfida propositiva a governo e Ue'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Il centrodestra ha sempre dimostrato, a differenza della sinistra, di saper mettere al primo posto l’interesse nazionale nelle emergenze interne e internazionali. Lo ha fatto anche oggi, presentando un pacchetto di proposte solido e credibile per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e le sue drammatiche ricadute economiche". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato.

"Sanità, lavoro, imprese e famiglie -aggiunge- sono i baluardi da salvaguardare per far ripartire il Paese, e la nostra è una doppia sfida propositiva: al governo Conte e all’Europa, che fino ad oggi è stata solo un convitato di pietra della crisi. Ci aspettiamo dalla maggioranza uguale senso di responsabilità, che non può essere a senso unico, perché c’è in gioco il futuro di milioni di famiglie e di imprese".