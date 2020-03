Coronavirus: in dl esclusi da stop udienze misure cautelari e convalida arresti**

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Nel decreto che arriverà in Cdm stasera alle 18 per contenere la diffusione del Covid-19 nelle aule dei tribunali, sono esclusi dalla sospensione le udienze "cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona", ma anche udienze "di convalida dell’arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti a carico di imputati minorenni e, in genere, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza. L’urgenza è valutata dal pubblico ministero o dal giudice assegnatario del procedimento in relazione alle circostanze del caso concreto". E' quanto spiegano fonti di via Arenula alle prese con la stesura del decreto.