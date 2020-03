Coronavirus: in Cdm oggi anche dl per potenziamento Servizio sanitario

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Non solo la stretta sui tribunali, con la sospensione di udienze e termini se non è possibile garantire la piena sicurezza di tutti. A quanto apprende l'Adnkronos, nel Consiglio dei ministri in programma nel pomeriggio alle 18 ci sarà anche un decreto legge per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale alle prese con l'emergenza Coronavirus. E non è escluso, riferiscono fonti di governo, che nel testo trovino spazio nuove misure sanitarie per contenere il Covid-19.