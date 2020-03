Liguria: Pd, 'ok a confronto passo avanti per coalizione'**

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - “L’esito positivo della consultazione sulla piattaforma Rousseau, relativa all’apertura di un confronto con il Partito Democratico e con altre forze civiche e politiche per le prossime elezioni regionali in Liguria, è un segnale importante che accogliamo con soddisfazione". Lo dice in una nota la responsabile enti locali della segreteria nazionale Pd Caterina Bini.

"Un risultato che costituisce un importante passo in avanti in vista del prossimo appuntamento elettorale, che rafforza la coesione delle forze di governo andando nella direzione da noi auspicata e che può produrre una coalizione competitiva in grado di battere la destra”.