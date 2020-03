Coronavirus: assessore Sicilia, 'uso ospedali dismessi? Precauzione, dobbiamo essere pronti'

Palermo, 6 mar. (Adnkronos) - "Noi abbiano la necessità di essere pronti a delle eventualità, tra queste ci sono delle aree già attrezzate" come gli ospedali dismessi. A dirlo, intervenendo a Buongiorno regione su Rai Sicilia è l'assessore alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza. "Quando ho parlato di ospedale dismesso - dice - mi riferivo a un'area della Sicilia orientale, perché l'apertura dell'ospedale San Marco a Catania ha comportato la dismissione di quattro strutture ospedaliere, alcune delle quali interamente attrezzate". "In Sicilia occidentale stiamo pensando a un'area diversa, anche'essa attrezzata - spiega ancora Razza- Ma è solo una mera precauzione su uno scenario che non si è verificato. Chi ha responsabilita di governo deve pensare anche a un eventuale scenario Lombardia, nella eventualità dobbiamo avere predeterminato un'area di crisi".