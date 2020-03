Coronavirus: annullata plenaria Europarlamento a Strasburgo, si fa a Bruxelles (2)

(AdnKronos) - "Sulla base di questo rapporto - continua Sassoli - per causa di forza maggiore, ho deciso che non vi sono le condizioni di sicurezza necessarie per il consueto trasferimento del Parlamento europeo a Strasburgo per la sessione plenaria".

"Ho informato le autorità francesi, ringraziandole per la collaborazione intercorsa tra noi in questi giorni. La sessione plenaria si terrà eccezionalmente a Bruxelles. Il Parlamento si impegna a riprogrammare una sessione plenaria a Strasburgo, in conformità ai trattati", conclude Sassoli.