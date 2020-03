Coronavirus: Salvini, 'qualcuno lo usa per guerra commerciale a Italia'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Bisogna chiedere all'Ue di non avere cittadini di Serie A e di Serie B. Tutti devono fare gli stessi controlli. L'Italia non può essere vista come un bubbone. Qualcuno sta usando il virus per fare una guerra commerciale ai prodotti italiani". Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta.