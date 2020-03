Comuni: via libera definitivo Cdm a fabbisogni standard

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Via libera del Cdm ai fabbisogni standard dei Comuni. "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri - si legge nella nota - visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ha approvato, in esame definitivo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna, a metodologia invariata, i fabbisogni standard dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, per il 2020, per quanto attiene alle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e dell’ambiente-smaltimento rifiuti, funzioni nel settore sociale-servizio di asilo nido, funzioni generali di amministrazione e gestione e controllo, funzioni di polizia locale, di viabilità e territorio, funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale)".