Palermo: neo assessore Petralia, ‘attenzione a sport e internazionalizzazione’

Palermo, 5 mar. (Adnkronos) - "Ho accettato questo incarico con entusiasmo, credo che la scelta del sindaco rientri in una sorta di visione futura della città. Una visione che contempla una dimensione internazionale e una smart city per una città che si reinventa". A dirlo è stato il neo assessore allo Sport del Comune di Palermo, Paolo Petralia, presentandosi ai giornalisti durante una conferenza stampa a Palazzo delle Aquile. "Mi impegnerò a sostenere il progetto di internazionalizzazione di Palermo portato avanti dal sindaco Orlando", ha aggiunto, citando poi il pugile Muhammad Ali: "Chi non ha il coraggio di prendersi dei rischi, non raggiungerà mai nessun obiettivo nella vita". Il sindaco Leoluca Orlando ha mantenuto per sé la delega al Turismo. "E’ una scelta corretta in un momento delicato come questo - ha sottolineato il giovane assessore - per mettere a punto una strategia che ci consenta di volare di nuovo finita la crisi". E per quanto riguarda la sua delega allo Sport ha concluso: "Sono un appassionato e ho praticato tanti sport nella mia vita, credo che la vicinanza a questo mondo sia un valore aggiunto".