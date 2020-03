Coronavirus: governo chiederà a Ue sforamento per 7 mld

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo, il Consiglio dei ministri avrebbe deciso di chiedere più risorse all'Ue per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Non i 3,6 miliardi di cui si parlava nei giorni scorsi, ma risorse per 7 miliardi, con uno sforamento del deficit molto più cospicuo.