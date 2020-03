Coronavirus: Fontana, 'misure per genitori che lavorano per stare a casa con figli'

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - "Io credo che la soluzione migliore è che sia uno dei due genitori a prendersi cura dei propri figli e stia con loro. Abbiamo avanzato al governo una serie di richieste per fare in modo che ci siano misure per cui un genitore possa stare in compagnia dei figli, possa continuare a prendere lo stipendio e l'azienda non ci rimetta nulla ma viene risarcita". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in diretta Facebook.

La chiusura delle scuole "è necessaria per la tutela dei nostri bambini e per evitare che possano nascere ulteriori focolai", ha aggiunto.