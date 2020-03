Coronavirus: Fontana, 'sanità Lombardia sta dimostrando sue grandi capacità'

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - "La sanità della Lombardia sta dimostrando le proprie grandi capacità, sta dimostrando di dare risposte efficienti a tutte le necessità che si presentano. Ma bisogna fare in modo che il contagio si interrompa e tornare alla normalità". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in diretta su Facebook per rispondere alle domande dei cittadini.