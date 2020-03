Coronavirus: Fontana, 'serve aiuto concreto a imprese e lavoratori'

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - "Ci sono due emergenze, quella sanitaria e quella economica, bisogna dare attenzione a entrambe. Anche se quella sanitaria in questo momento viene prima, una volta risolta la prima l'economia potrebbe ripartire. E' necessario dare una mano concreta a tutti, dalle piccole imprese, alle medie e grandi, a tutti i lavoratori, alle partite Iva e ai professionisti". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in diretta su Facebook.

"Bisogna tamponare la situazione nell'immediato e aiutare l'economia a ripartire. Confidiamo che il governo prenda dei provvedimento utili per i nostri cittadini e non mancheremo di insistere per richiedere quello che non venisse concesso", ha aggiunto.