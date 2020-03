Coronavirus: iniziato Cdm a Palazzo Chigi

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - E' iniziato, in forte ritardo, il Consiglio dei ministri che dovrà dare il via libera alla relazione al Parlamento sullo scostamento dagli obiettivi programmatici di bilancio per liberare i 3,6 miliardi (0,2% del Pil) con cui coprire le misure che entreranno nel decreto a sostegno dei settori travolti dall’emergenza Coronavirus.