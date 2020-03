Coronavirus: Miceli (Pd), 'Salvini metta in quarantena sua bestia'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - “Salvini vuole davvero aiutare l’Italia e gli italiani? Metta in quarantena la sua 'bestia', spenga il cellulare e non scriva sui social per 15 giorni. Vuole dare una mano al Paese? Allora la smetta con la solita schizofrenia comunicativa o con i messaggi irresponsabili". Lo chiede Carmelo Miceli, responsabile Sicurezza del Pd.

"La mattina -aggiunge- dichiara al giornale spagnolo 'El Pais' che l’Italia è pericolosa e la sera, in diretta Facebook, dice agli italiani che 'bisogna comprare italiano, mangiare italiano, viaggiare italiano'. Questo atteggiamento non è utile a nessuno, tantomeno al Paese che, mai come adesso, ha bisogno di serietà. E per essere seri, talvolta, è sufficiente stare zitti”.