Coronavirus: Meloni, 'pronti a dare contributo ma basta caos creato da governo'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Sull'emergenza coronavirus "siamo pronti a dare il nostro contributo: ho appena inviato al presidente Conte una lista di nostre proposte in vista sulla chiusura delle scuole", ma "chiedo responsabilità: il governo parla troppo e fa poco, dà l’impressione di un grande caos. Il premier si muove come chi voglia utilizzare l’emergenza per farsi una carriera, e questo è intollerabile". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista al 'Corriere della Sera.

"La bulimia comunicativa -aggiunge riferendosi sempre al presidente del Consiglio- è imperdonabile: ci ha fatto passare come gli untori del mondo, è andato a dire in diretta tivù che c’erano state falle nel sistema sanitario, esponendo il Paese al pubblico ludibrio tanto che non ci vogliono neanche in Cina, ha contribuito a far montare il panico, ha dato costantemente l’impressione di una nave in tempesta senza un comandante. Serve qualcuno che comunichi per il governo con una voce sola, non mille".

"Sosterremo le misure se convincenti -assicura ancora Meloni- Mai il governo. Conte è impresentabile, ma non c’è bisogno di allearsi con Di Maio e Zingaretti per affrontare il coronavirus. Per dare il nostro contributo non abbiamo bisogno di fare i ministri, ci basta che qualcuno ci ascolti. Poi se c’è un governo meno scarso di questo, o un premier meno scarso, meglio".