Coronavirus: Welt, 'tedesco contagiato dopo essere stato in vacanza in Nord Italia'

Palermo, 5 mar. (Adnkronos) - Un tedesco si sarebbe ammalato di coronavirus dopo essere stato in vacanza in una delle zone ritenute a rischio nel Nord Italia. Lo scrive il giornale tedesco Die Welt. Si tratta del quinto caso di Covid-19 ad Amburgo, come hanno spiegato le autorità locali. Il turista tedesco si è presentato in ospedale dopo avere avuto i sintomi del virus. Così è stato sottoposto al tampone che è risultato positivo. Adesso l'uomo è in isolamento a casa.