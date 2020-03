Francesca Pascale all'Adnkronos: "Stupita, ma vorrò sempre bene a Silvio"

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - di Vittorio Amato

"Sono stupita... L'unica cosa che posso dire è che al mio presidente vorrò sempre un infinito bene". Francesca Pascale commenta così all'Adnkronos la nota diffusa da Forza Italia in serata che parla di un "rapporto di amicizia e affetto" non più di "una relazione di coppia" tra lei e Silvio Berlusconi alla luce delle foto apparse su 'Diva e Donna' che ritraggono il Cav in Svizzera con la deputata di Fi Marta Fascina.

'Foto' Berlusconi con l'azzurra Fascina, gossip alla Camera e la nota di Forza Italia

Il comunicato di fatto ufficializza la fine della loro storia d'amore e Pascale non mostra rancore: "Auguro al presidente tutta la felicità del mondo. E spero che possa trovare una persona che si prenda cura di lui come ho fatto io con lui".

Pascale si dice ancora sorpresa da quanto successo e guardando le foto del settimanale ironizza: "Mi fa simpatia vedere un deputato della Repubblica portare a spasso il mio cagnolino... Va bene così".