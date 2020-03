Palermo: arrestato per furto per la seconda volta in pochi giorni

Palermo, 3 mar. (Adnkronos) - I carabinieri del gruppo di Palermo hanno tratto in arresto, per il reato di furto aggravato, un uomo di 33 anni, A.P. I militari impegnati in un servizio di controllo per la prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno notato in via G. Di Marzo, nel quartiere Notarbartolo, una persona intenta a forzare il bauletto di un motociclo. Fermato, identificato e sottoposto a perquisizione è emerso che l'uomo aveva già messo a segno tre analoghi colpi su altrettanti veicoli ed aveva ancora addosso il relativo bottino.

La refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari, su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Da ulteriori accertamenti è risultato che il 33enne era stato già arrestato la notte tra venerdì e sabato scorsi per altri furti su motocicli commessi in zona via croce rossa.