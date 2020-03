Moto: Ancma, a febbraio mercato Italia +11,8% (2)

(Adnkronos) - Paolo Magri, presidente di Confindustria Ancma, spiega che "stiamo raccogliendo informazioni sullo stato di salute delle nostre aziende dopo l’improvvisa accelerazione della crisi sanitaria che ha investito il nostro Paese: filiere produttive, tenuta delle scorte nel medio termine, logistica, saranno oggetto di attento monitoraggio nelle prossime settimane. Le statistiche del mese di febbraio, attese dagli operatori per valutare la risposta del mercato, sembrano comunque indurre a un certo ottimismo e mettono in luce un paese che non vuole soccombere alla paura, ma, al contrario, tornare alla normalità. Vedremo nei prossimi mesi come evolverà la situazione”.