Coronavirus: Meloni, 'virus free inaccettabile e oltraggioso'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Inaccettabile e oltraggioso che alcuni Paesi chiedano per i prodotti italiani importati la certificazione 'virus free', consapevoli che non esista alcun legame tra il Coronavirus e il cibo e con l’intenzione forse di danneggiare il nostro export. In Italia come in Europa Fratelli d’Italia farà le barricate per difendere il Made in Italy da chi, anche durante questa emergenza, vuole speculare sulla nostra Nazione a favore di prodotti contraffatti o di scadenti imitazioni delle eccellenze nostrane". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.