Coronavirus: Lega Marche, 'sinistra e Pd incapaci di gestire situazione'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Sulla vicenda del Coronavirus la sinistra e il Pd che governano le Marche hanno dimostrato di non essere assolutamente in grado di gestire né la fase preventiva né l'emergenza, ma al contrario di farsi trascinare dagli eventi e dalle ingerenze di Conte e Zingaretti. Preoccupa ora l'assenza di iniziative concrete per sostenere l'economia regionale, quando occorre da subito mettere in campo risposte concrete e fondi dedicati per consentire ai lavoratori e alle imprese di far fronte all'emergenza economica provocata dal Coronavirus” Così il responsabile della Lega Marche, Paolo Arrigoni, insieme ai consiglieri regionali Sandro Zaffiri, Luigi Zura Puntaroni, Marzia Malaigia e Mirco Carloni.