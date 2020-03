Coronavirus: Berlusconi, 'da Ue misure per agevolare crediti a Pmi

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - La Commissione europea intraprenda azioni che facilitino un flusso continuo di credito alle piccole e medie imprese colpite dall’emergenza Coronavirus. Lo chiedono Silvio Berlusconi e tutti gli europarlamentari di Forza Italia in un'interrogazione presentata alla Commissione europea.

“La diffusione del Coronavirus -si legge nel testo- sta creando gravi danni al nostro sistema economico. Solo venerdì le borse europee hanno bruciato 310 miliardi di euro, ma il prezzo più caro lo stanno pagando le piccole e medie imprese che registrano una crescente crisi di liquidità. È dunque fondamentale sostenere le imprese e salvaguardare i posti di lavoro. Per questo è vitale che non si arresti il credito alle imprese. Qualora le Pmi non riescano a far fronte ai rimborsi, tale credito non deve essere considerato incagliato o inesigibile: è necessario un blocco dei rimborsi. Allo stesso tempo le banche non devono essere penalizzate. Dunque, occorre sospendere momentaneamente le regole che disciplinano il trattamento dei cosiddetti crediti deteriorati".

"Come intende intervenire la Commissione -chiedono Berlusconi e gli altri parlamentari di Forza Italia- sulle attuali regole europee in materia di erogazione del credito? La Commissione intende prevedere misure straordinarie per sospendere temporaneamente le modalità di individuazione e trattamento dei crediti deteriorati? Quali azioni intende intraprendere la Commissione per avere norme che facilitino un flusso continuo di credito alle Pmi europee, in particolare quelle delle zone colpite da Coronavirus?”