Coronavirus: Fontana, 'stanziati 40 mln per rianimazioni e 10 mln per nuovi medici'

Milano, 2 mar. (Adnkronos) - Quella di oggi in Regione Lombardia è stata "una giunta importante, abbiamo assunto nuovi provvedimenti per aumentare livello di attenzione sul Coronavirus. Abbiamo stanziato 40 milioni per acquistare macchinari che consentano di aumentare e migliorare le nostre rianimazioni, e stanziato 10 milioni per nuovi medici e infermieri". Lo dice il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in diretta su Facebook. "Non stiamo fermi, continuiamo con determinazione", aggiunge.